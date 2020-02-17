Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı
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Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde tuvalet parası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.

17.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:23
Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

'un ilçesinde tuvalet parası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, kapalı küçük pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yeri içerisinde tuvalete giren Ali A. (24) çıkışta tuvalet parası olarak 1 lira bıraktı. Tuvaleti çalıştıran N.T.S. (30) tuvaletin 1,5 lira olduğunu 50 kuruş daha vermesini istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada tuvaleti işleten N.T.S., Ali A.'yı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ali A., 112 Acil Servis ekiplerce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tuvalet işletmecisi olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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