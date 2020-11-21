Tutuşturmak için benzin dökülen soba patladı: 5 yaralı

AKSARAY'da, Mehmet Ali Kılıç (39), sobayı tutuşturmak için pet şişeyle içine benzin dökünce patlama meydana geldi.

AKSARAY'da, Mehmet Ali Kılıç (39), sobayı tutuşturmak için pet şişeyle içine benzin dökünce patlama meydana geldi. Patlamada, odada bulunan 4'ü aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mehmet Ali Kılıç, odadaki sobayı tutuşturmak için, pet şişe içindeki benzini sobanın içine dökünce patlama meydana geldi. Patlamada Mehmet Ali Kılıç ile aynı odada bulunan eşi Filiz Kılıç (41), oğlu Muhammed Kılıç (7), kızı Esma Kılıç (15) ile arkadaşı Gümüş Yıldız (13) vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmasıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ