Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı İzmir'de aralarında husumet bulunan H.G., tütüncüde karşılaştığı Remzi Ç.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İZMİR (İHA) - Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

İZMİR - İzmir'de aralarında husumet bulunan H.G., tütüncüde karşılaştığı Remzi Ç.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi Gürçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir tütün dükkanında meydana geldi. Aralarında önceye dayanan husumet olduğu öğrenilen Remzi Ç. ve H.G., ortak tanıdıklarının sahibi olduğu tütün dükkanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.G., belinden çıkardığı tabancayla Remzi Ç.'ye doğru rastgele ateş ederek kaçtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Remzi Ç. ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Remzi Ç., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

Korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

Korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

 Cani evlat, tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayıp kendini ihbar etti

Cani evlat, tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayıp kendini ihbar etti

 Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Sinan Yeniçeri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title