İZMİR (İHA) - Tartıştığı tütüncüyü 4 kurşunla ağır yaraladı

İZMİR - İzmir'de aralarında husumet bulunan H.G., tütüncüde karşılaştığı Remzi Ç.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi Gürçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir tütün dükkanında meydana geldi. Aralarında önceye dayanan husumet olduğu öğrenilen Remzi Ç. ve H.G., ortak tanıdıklarının sahibi olduğu tütün dükkanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.G., belinden çıkardığı tabancayla Remzi Ç.'ye doğru rastgele ateş ederek kaçtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Remzi Ç. ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Remzi Ç., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.