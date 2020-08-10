Tütüncü, Kepez Kaymakamı Şahin'i ziyaret etti Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamlığına atanan Nusret Şahin'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamlığına atanan Nusret Şahin'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Hakan Tütüncü, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Trabzon Vali Yardımcılığından Kepez Kaymakamlığına atanan Nusret Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tütüncü, kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kepez ilçesiyle ilgili genel bilgileri Kaymakam Şahin'e aktardı. Belediyesinin gerçekleştirdiği ve planladığı projelerle ilgili de kısa bir bilgi paylaşımı yapan Tütüncü, "İlçemize atanan Kaymakamımız Sayın Nusret Şahin'e hayırlı bir dönem diliyoruz. Kepez'imize hep birlikte hizmet edeceğiz. Yeni başarılara beraberce imza atacağız" ifadesini kullandı.

Kaymakam Nusret Şahin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA