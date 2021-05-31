Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi
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Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi

Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi. Başkan Tütüncü, esnafla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatının esnaf ziyareti programına katıldı. Kapalı yol ve Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Tütüncü'ye, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Kapalı yol esnafını tek tek gezen Tütüncü, " Hayırlı İşler" dileklerinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden Tütüncü, istek ve talepleri de yerinde dinledi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen pandemi sürecinin esnafa nasıl yansıdığını, esnafın karşılaştığı zorlukları yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, hükümetin pandemi desteklerinin, işçisinden işverenine, hane halkından, emeklisine, esnaftan KOBİ'ye herkes için devreye sokulduğunu söyledi.

"Biz her zaman esnafımızın yanı başında olduk"

Bir esnafın, "Başkanım Kepez esnafı çok şanslı" sözleri üzerine Tütüncü, "Biz her zaman esnafımızın yanı başındayız. Pandemi sürecinde de onların yine yanı başında olmalıydık. Esnafımız bizim için çok kıymetli. Esnafımız toplumun temel taşı. Pandemi sürecinde, belediyemizin ticari işletmelerindeki kiracı esnafımıza, 6 ay boyunca kira muafiyeti uyguladık. Mayıs ve Haziran ayı dönemlerine ait açık olan işletmelerden yüzde 50 kira, kapalı olanlardan ise hiç kira bedeli almayacağız. Açık olan, kapalı olan esnafında kira sürelerine 2 ay ekleme yaptık. Bu pandemi süresince belediye kiracısı olan esnafımıza üçüncü destek paketimiz oldu. İşleri yolunda gitmeyen esnafımızın da, sosyal destek paketleriyle yanlarında olduk. Bu zor günleri birbirimize destek vererek aşmalıyız" diye konuştu.

Başkan Tütüncü, kapalı yoldan sonra, Cumhuriyet Caddesi esnafıyla da bir araya geldi. Esnafların çay, kahve teklifini de geri çevirmeyen Başkan Tütüncü, talep üzerine de esnaf ve kent sakinleriyle de fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi
Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi
Tütüncü, kapalı yol esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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