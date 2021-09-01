Tütün tarlasından tıp fakültesine
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Tütün tarlasından tıp fakültesine

Tütün tarlasından tıp fakültesine
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tütün tarlalarında çalışan, akıllı telefon kullanmayan, sosyal medya hesabı olmayan YKS Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi Hatice Ünlü, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Tütün tarlalarında çalışan, akıllı telefon kullanmayan, sosyal medya hesabı olmayan YKS Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi Hatice Ünlü, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi olan Hatice Ünlü, yerleştirmede İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Kıyılmış sarmalık tütünü ile bilinen Çelikhan ilçesi Şeyho Şişman Anadolu Lisesi'nde okuyan Hatice Ünlü, özel ders almadan, kursa gidip takviye ders almadan YKS'de başarıyı elde etti. Kendisine ait akıllı bir telefonu ve sosyal medya hesabı olmayan Hatice Ünlü, hem tütün işlerinde çalıştı hem de sınava hazırlandı. Hatice Ünlü, YKS yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

"KENDİME AİT TELEFONUM DA SOSYAL MEDYA HESABIM DA YOK"

Babasının öğretmen olduğunu ancak çiftçilik yaptıklarını dile getiren Hatice Ünlü, "YKS 2021'de Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107.'si oldum. Annem ev hanımı, babam öğretmen. Aynı zamanda tütün işleriyle uğraşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Ben çalışırken tütün işlerine gidiyorduk. Vakit buldukça ders çalışmaya çalışıyordum. Sınava hazırlanırken kendime ait telefonum, sosyal medya hesaplarım yoktu. Telefonla boş yere uğraşmadım. Sosyal medya ile uğraşmadım. Yani evimde çalışmaya çalıştım. Tüm konuların mantığını anlamaya çalıştım. Anlamadığım yerleri öğretmenlerime sordum. Takıldığım sorularda üstüne uzun uzun düşündüm" dedi.

Baba Mehmet Ünlü ise kızının takviye ders almadığını belirterek, "Kızımın başarısı elbette ki bizi mutlu etmiştir. Hatta memleketimizi mutlu etmiştir. Kendisinden sonra gelecek gençlere örnek olması açısından çok iyi oldu. Özellikle hiçbir özel ders almadan, dershaneye gitmeden bu başarıyı sağlamıştır. Bu da umarım bundan sonraki gençlere iyi bir ilham kaynağı olur. İyi bir örnek olur" ifadelerini kullandı.

(Mikail Ölmez/İHA)

Tütün tarlasından tıp fakültesine
Tütün tarlasından tıp fakültesine
Tütün tarlasından tıp fakültesine
Tütün tarlasından tıp fakültesine

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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