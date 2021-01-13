Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sevk edildiği adliyede mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra işlemleri için polis merkezine götürülen S.Ö. (24), 3 metre yükseklikteki tuvalet penceresinden atlayarak, kaçmak istedi. Ayak kemiğinde kırık oluşan S.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Çorlu'da ev ve iş yerleri ile park halinde araçlardan gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan S.Ö. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. İşlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürülen S.Ö., tuvaletteki pencereden atlayarak, kaçmak istedi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşen S.Ö.'nün ayak kemiğinde kırık oluştu. S.Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. S.Ö.'nün tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

- Tekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN