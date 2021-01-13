Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı
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Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı

13.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:38
Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sevk edildiği adliyede mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra işlemleri için polis merkezine götürülen S.Ö. (24), 3 metre yükseklikteki tuvalet penceresinden atlayarak, kaçmak istedi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sevk edildiği adliyede mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra işlemleri için polis merkezine götürülen S.Ö. (24), 3 metre yükseklikteki tuvalet penceresinden atlayarak, kaçmak istedi. Ayak kemiğinde kırık oluşan S.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Çorlu'da ev ve iş yerleri ile park halinde araçlardan gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan S.Ö. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. İşlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürülen S.Ö., tuvaletteki pencereden atlayarak, kaçmak istedi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşen S.Ö.'nün ayak kemiğinde kırık oluştu. S.Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. S.Ö.'nün tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.


- Tekirdağ
Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı
Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı
Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı
Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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