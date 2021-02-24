Tutuklanan işverenin akrabası canlı yayında konuştu

Yanında çalışan Maden Mühendisi C. T.'yi darp ettiği iddiası ile tutuklanan işveren F.U.'nun akrabası canlı yayında konuştu.

Maden Mühendisi C. T., işveren F. U. tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. Çıkan görüntülerin ardından F. U. tutuklandı. Tutuklanan patron F. U.'nun akrabası olan T. Y., hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına telefonla bağlanarak olayın detaylarını anlattı.

"C.T.'nin F.U.'nun babası ile ilişkisi var"

Tutuklanan patron F.U'un akrabası olan T. Y., olay gününün detaylarını aktardı. Çalışanlara uyguladığı baskı yüzünden işine son verildiğini ama C. T.'nin yeniden işyerine geldiğini ve asıl elinde makas olan kişinin C.T. olduğunu ve zorluk çıkardığını ileri sürdü. "Keşke bunlar yaşanmasaydı" diyen T. Y., Hakan Ural'ın " F. U.'nun babası yani şirketin diğer ortağıyla, C. T. arasında bir ilişki olduğu doğru mu?" sorusuna ise "Evet, doğru" yanıtını verdi.Ayrıca darbedilen maden mühendisinin 300 bin lira karşılığında özür videosu yayınlama teklifinde bulunduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı