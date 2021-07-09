TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret

TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin özellikle yurtdışındaki tanıtımına katkı sağlayarak bu alanda projeler üretmeyi amaçlayan Turizm ve Tanıtma Platformu'nun (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin özellikle yurtdışındaki tanıtımına katkı sağlayarak bu alanda projeler üretmeyi amaçlayan Turizm ve Tanıtma Platformu'nun (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Ülke tanıtımına katkı sağlamak amaçlı projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Yıldız, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler sunarak ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fuat Gürel nazik ziyareti için TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız tarafından Vali Fuat Gürel'e "Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri" plaketinin takdimi ile sona erdi. - KARABÜK

TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret
TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip zorla birlikteliğe ve para vermeye zorladı
Eski sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip zorla birlikteliğe ve para vermeye zorladı
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Vladimir Putin Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 11:37:43. #1.16#

title