Tut Belediye Başkanı Kılıç'ın 15 Temmuz mesajı
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Tut Belediye Başkanı Kılıç'ın 15 Temmuz mesajı

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 4. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tut Belediye Başkanı Kılıç'ın 15 Temmuz mesajı
15.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:48

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 4. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Kılıç yayımladığında mesajında, "15 Temmuz günü milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milleti, devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Bu önemli günde, hayatını kaybeden Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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