TUSKON Davası'nın tutuklu sanığı Ömer Faruk Kavurmacı, cezaevinden mektup yazdı

04.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:34

İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın TUSKON'dan tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı, cezaevinden Karar Gazetesi Yazarı Akif Beki'ye mektup yolladı.

Mektubunda TUSKON'dan ilk istifa eden kişi olduğunu söyleyen Kavurmacı, "Çocuklarını FETÖ okullarından almış, Bank Asya'ya destek çağrısına uymamış, FETÖ'yle örgütsel bağlantısına dair somut kanıt sunulamayan ancak hukuki tablosu çok daha ağır sanıklar bir bir tahliye edilirken içeride kalan tek tutukluyum" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Kavurmacı'nın yolladığı mektubu Akif Beki mektubu köşesine "Damatlar mı yargılanıyor yoksa kayınpederler mi?" başlığıyla şu şekilde taşıdı:

42 AYDIR TUTUKLU YARGILANIYOR

Önümde, Silivri Cezaevi'nden gelen bir mektup ve ekli dosya var. Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı imzasını taşıyor.

TUSKON Davası'nda 42 aydır tutuklu yargılanıyor Kavurmacı. Fakat hukuki tablosu çok daha ağır sanıklar bir bir tahliye edilirken içeride kalan tek tutuklu sanık konumunda. Üstelik mahkeme başkanının, mevcut delil ve sağlık durumu yüzünden tahliyesinin gerektiği yönündeki görüşüne rağmen…

"DAMAT ALGISI NEDENİYLE GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM"

Mektubuna "Başından beri 'damat' algısı nedeniyle günah keçisi ilan edildim, bu sebeple yalnız bırakıldım" serzenişiyle başlıyor.

TUSKON'dan ilk istifa eden kişi, çocuklarını FETÖ okullarından almış, Bank Asya'ya destek çağrısına uymamış, FETÖ'yle örgütsel bağlantısına dair somut kanıt sunulamadığını söylüyor.

Yine de içeride yatan tek TUSKON tutuklusu olması, üzerindeki damat elbisesinin bedeli mi?

Başka kanıta ihtiyaç bırakmayarak suçluluğu kesin ispatlayan bir vasıf mı ki damatlık…'Vurun abalıya' misali yekten vurulsun.

Kayınpederlerin kimliği, ispatlı FETÖ üyeliğinin bile önüne geçiyor, kefede daha ağır basıyorsa tartan terazide bir yanlışlık yok mudur?"