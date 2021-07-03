Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi

Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaptıkları asfalt çalışmasından dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaptıkları asfalt çalışmasından dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Prestijli Cadde' kapsamında başlatılan yol genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde birçok cadde ve sokak, modern bir görünüme kavuşturuldu. Asfaltlama çalışması tamamlanan Akköprü Mahallesi Hıdrellez Caddesi'nde incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yol genişliğinin 20 metre üzerinde olduğu için bakım ve onarımının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını kaydetti. İlçe halkının konforlu bir yolculuk yapmaları ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için mesai gözetmeksizin birçok kamu kurum ve kuruluş ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, "Van'ın en kalabalık caddelerinden biri olan Hıdırellez Caddesi'nin asfaltlanması, ilçe halkımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Bundan dolayı başta Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - VAN

Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Emre Kocadağ Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 11:33:06. #1.15#

title