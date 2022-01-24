Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın acı günü

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın bir süredir tedavi gören dayısı Cemil Akman yaşamını yitirdi.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın bir süredir tedavi gören dayısı Cemil Akman yaşamını yitirdi.

Başkan Akman'ın bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki dayısı Cemil Akman'ın bugün öğle saatlerinde vefat ettiği belirtildi. Cemil Akman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazına müteakiben Akköprü Mezarlığı'na defnedilirken, Akman ailesinin taziyeleri Şavurlar Camii Taziye Evi'nde kabul edeceği bildirildi.

Kanaat önderi olan Akman'ın bir dönem Van Belediyesi meclis üyeliği yaptığı kaydedildi. - VAN

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