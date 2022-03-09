TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video - Haberler

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TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Furkan Gülap - Güncel
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TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu, "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri ile paylaştı.

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu, "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri ile paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video, "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri ile paylaşıldı.

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

TUŞAS, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni video

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Güncel

Milli Muharip Uçak, Havacılık, Uzay, Türk, Güncel, Haberler

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