TUSAŞ iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk" şirketini kattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUSAŞ iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk" şirketini kattı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki olarak kurulan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri" şirketi yapısal sistemler ve mukavement, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve...

TUSAŞ iştirakleri arasına
07.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:15

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki olarak kurulan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri" şirketi yapısal sistemler ve mukavement, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve elektrik sistemleri konularında sertifikasyon ve danışmanlık hizmeti verecek.

TUSAŞ iştiraki olarak faaliyetlerine başlayan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri" yerel ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından onaylı, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon alanında yetkili denetçi şirket olma hedefiyle faaliyetlerine başladı. TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında Yapısal Sistemler ve Mukavement, Emniyet ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik, Hava Aracı Sistemleri, Uçuş, İtki ve Dinamik Sistemler, Aviyonik Sistemler, Yazılım, Donanım ve Elektrik Sistemleri konularında sertifikasyon/danışmanlık hizmeti sağlayacak.

TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri, hem sivil hem de askeri havacılık alanında uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık hizmeti verecek. Türkiye'nin en büyük havacılık projesi olan Milli Muharip Uçağın (MMU) da askeri sertifikasyonunda görev alacak olan şirket, aynı zamanda HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRKUŞ-B projelerinde de askeri sertifikasyon faaliyetlerinde TUSAŞ'a teknik destek sağlayacak.

TUSAŞ, yeni bir yatırıma daha imza attı. TUSAŞ'ın iştiraki olarak kurulan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri A.Ş", mühendislik, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri alanında Türkiye'de önde gelen firma olma yolunda çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı - EASA ve Federal Havacılık İdaresi- FAA gibi uluslararası sivil havacılık otoritelerinin standartlarına uyumlu bir şekilde faaliyet gösterecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Berat Albayrak Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Seren Serengil Beyazıt Öztürk
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: TUSAŞ iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk" şirketini kattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:15:33. #1.14#
title