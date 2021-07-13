TUS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM TUS başvuruları nasıl yapılır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuruları başladı. Peki, TUS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM TUS başvuruları nasıl yapılır? TUS HES kodu! TUS sınavı ne zaman?