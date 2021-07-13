TUS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM TUS başvuruları nasıl yapılır?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuruları başladı. Peki, TUS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM TUS başvuruları nasıl yapılır? TUS HES kodu! TUS sınavı ne zaman?
2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır. HES kodunun zorunlu tutulduğu TUS sınavı 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Peki, TUS başvurularıne zaman bitecek? ÖSYM TUS başvuruları nasıl yapılır?
TUS BAŞVURU TARİHLERİ!
13 Temmuz Salı günü başlayan TUS 2021 2. dönem sınavı başvuruları, 29 Temmuz Perşembe günü son bulacak. 2021 TUS 2. dönem sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.
TUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar TUS başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilir. ÖSYM'nin ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden TUS başvuruları yapılabilir.