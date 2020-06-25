Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
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Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist yakalandı.

Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
25.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:15

Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Yılmaz ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman Gökten İstanbul'da yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu listede bulunan ve 1994 yılından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten, hakkında 13 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Özgür Yılmaz Kadıköy'deki ikametinde yakalandı.

2 YILDIR KAYIP OLAN BAŞKA BİR SUÇLU DAHA YAKALANDI

Ayrıca 2 yıldır kayıp olan, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman Gökten de Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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