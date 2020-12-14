'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (4)

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KAŞ'TA SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜAntalya'da devam eden şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de etkili oldu.

KAŞ'TA SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Antalya'da devam eden şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de etkili oldu. İlçe girişindeki eski Kaş Cezaevi'nin hemen üst tarafındaki Habesos Sitesi'nin istinat duvarı, saat 09.00 sıralarında çöktü. Çökmenin meydana geldiği bölümün altındaki sahibi belirlenemeyen, otomobil, molozlar altında kaldı. Çökme anında bir dairenin oturma odasının duvarı da sıçrayan kayalar nedeniyle yıkıldı. Dairenin ve otomobilin, sitede yazın kalan kişilere ait olduğu, sahiplerinin bulunamadığı öğrenildi. Çökmenin ardından Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede önlem aldı.

Sitede oturan avukat Salim Cengiz, "4 gündür sürekli yağmur yağdı. Toprak suya doyunca sitenin istinat duvarı sabah çöktü. Şu anda binalar için bir tehlike yok. Hava kötü. Önlem almak da zor" dedi.

Öte yandan Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde hayvancılık ve seracılıkla uğraşan Mehmet Ali Gökçe'nin evini su bastı. Evin yanındaki 40 koyunundan 3'ü boğuldu. 4 dönüm sera da sular altında kaldı. Kasaba Mahallesi'nde bazı seraları su bastı.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR