'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı

ERGENE, TEKİRDAĞ (DHA) - TRAKYA'da etkili olan sağanak, Edirne ve Kırklareli'de taşkınlara neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yükselen Ergene Nehri için 'turuncu alarm' verdi. Son 24 saatte debisi 7,5 kat artan Ergene, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşarken, çevredeki tarım alanları da sular altında kaldı.

Trakya'yı dünden itibaren etkisi altına alan sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin ilçelerinde taşkınlara yol açtı, ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde evlerinde mahsur kalanar, ekipler tarafından askeri araçlar ve kepçeler ile kurtarıldı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de sel meydana geldi. Gece Kırkkavak Deresi'nin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri için DSİ, geçtiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi kesiminde 'turuncu alarm' verdi. Son 24 saatte debisi 7,5 kat artan Ergene'nin Lüleburgaz kesimde su seviyesi, 49 metreküp/saniyeden 240 metreküp saniyeye, Uzunköprü'de ise 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükseldi.

Öte yandan bölgede 'sarı kod'lu yağış uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün de yer yer devam edeceğini ve su baskınları ile taşkınlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.