Turunçlı Mahallesi'nde parke yol çalışması HBB Hatay'da altyapı ve üstyapı çalışmalarının birbiriyle uyumlu gerçekleştirilmesi ve vatandaşların ulaşım rahatlığının sekteye uğramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

HBB ekipleri Defne Turunçlu Mahallesi Seyran ve Arı sokaklardaki altyapı çalışmaları sonrasında her iki noktada da kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolu en kısa sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten yetkililer, kentte altyapı ve üstyapı çalışmalarının mağduriyet yaşatmayacak şekilde koordineli gerçekleştirileceğini duyurdu. Kaynak: Bültenler