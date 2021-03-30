Turşu tankında yarı çıplak halde dans eden şahsın görüntülerinin Şanlıurfa'da bir fabrikada çekildiği iddiası

Bir üretim tesisinde yarı çıplak halde dans eden şahsın turşu tankındaki görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir turşu fabrikasında çekildiği iddia edildi. İddiaların ardından açıklama yapan Viranşehir Kaymakamlığı, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığını, lahana da yetiştirilmediğini belirtti.