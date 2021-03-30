Turşu tankında yarı çıplak halde dans eden şahsın görüntülerinin Şanlıurfa'da bir fabrikada çekildiği iddiası
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Turşu tankında yarı çıplak halde dans eden şahsın görüntülerinin Şanlıurfa'da bir fabrikada çekildiği iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Turşu tankında yarı çıplak halde dans eden şahsın görüntülerinin Şanlıurfa'da bir fabrikada çekildiği iddiası

Bir üretim tesisinde yarı çıplak halde dans eden şahsın turşu tankındaki görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir turşu fabrikasında çekildiği iddia edildi. İddiaların ardından açıklama yapan Viranşehir Kaymakamlığı, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığını, lahana da yetiştirilmediğini belirtti.

Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir fabrika çalışanı, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Tankın içinde şarkı eşliğinde oynayan çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddiası Viranşehir Kaymakamlığı'ndan tarafından yalanlandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Turşu tankında yarı çıplak halde dans eden şahsın görüntülerinin Şanlıurfa'da bir fabrikada çekildiği iddiası
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Bir üretim tesisinde yarı çıplak halde dans eden şahsın turşu tankındaki görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir turşu fabrikasında çekildiği iddia edildi.

Viranşehir Kaymakamlığı, ilçede turşu fabrikası olmadığını açıkladı.

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