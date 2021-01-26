TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:33
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, görüşmede sektörün güncel durumu ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bağlıkaya, "Muhterem Cumhurbaşkanımıza, sektörümüzün güncel durumu ile ilgili düşüncelerimizi arz etme imkanı verdiği için şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız daima sektörümüzün arkasında durmuş, en büyük destekçisi ve motivasyon kaynağı olmuştur. Turizmin bu zor döneminde de bize verdiği moralle hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden daha fazla çalışacağız" paylaşımında bulundu. 

Kaynak: Tourism Today

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