Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı
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Özkan Yıldırım

Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı

Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı Türkücü avukat korona virüs için şarkı yaptı Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile ilgili şarkı yaptı.

13.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:23
Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı

Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı

Türkücü avukat korona virüs için şarkı yaptı

İZMİR - Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile ilgili şarkı yaptı. Yıldırım, şarkıyı toplumu bilinçlendirmek için kaleme aldığını söyledi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (41), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Albüm çıkaran ve "Ambulans" isimli şarkısına klip çeken Yıldırım, dünyada çok sayıda kişiyi tehdit eden korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından korku salan virüs ile ilgili şarkı yaptı.

Bilinen bir şarkının melodisi üzerine bu sözleri yazdığını ifade eden İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Özkan Yıldırım, "İnsanlarımızın virüse karşı dikkat etmeleri gerektiğini mizah yoluyla anlatmaya çalıştım. Şarkının son bölümündeki mesaj da önemli. 'Elleri yıkayalım, maskeleri takalım. Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım' dedik. Biraz dikkat edersek bu hastalığı en az zararla atlatırız" diye konuştu.

Konserler iptal olunca şarkı ortaya çıktı

Türkiye'de korona virüs nedeniyle İran ve İtalya kadar kayıplar olacağını düşünmediğini söyleyen Yıldırım, "Çünkü biz steril bir toplumuz. Memleket olarak el yıkama alışkanlığımız var. Geçen gün farklı yerlere yardım konseri düzenlemek için gittik. Korona virüs nedeniyle toplu organizasyonları iptal ettiklerini öğrenince bu şarkıyı yapmaya karar verdim" dedi.

Korona şarkısının toplum için önemli bir amaç taşıdığını da ifade eden Yıldırım, "Televizyonlarda uzmanlar konuyla ilgili bilgileri veriyorlar ama algıda seçicilik oluşturmak bakımından böyle bir şarkı yapmak istedim. Algıları kapalı olanların da dikkatleri bu yöne çekilsin istedim" şeklinde konuştu.

İşte şarkının sözleri

Avukat Özkan Yıldırım'ın korona virüs için yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:

"Sana 'virüs' dediler, ömrümüzü yediler,

Menşein ne dedim bana 'Wuhan' dediler.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,

Sana 'virüs' diyorlar o gidiyor zoruma.

Elleri yıkayalım, maskeleri takalım,

Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,

Sana 'virüs' diyorlar, o gidiyor zoruma."

Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı

Kaynak: İHA

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Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı

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