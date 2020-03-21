Türkücü avukat o şarkının kamu spotu olmasını istedi
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Özkan Yıldırım, Magazin, Güncel

Türkücü avukat o şarkının kamu spotu olmasını istedi

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, dünyayı kasıp kavuran korona virüsü ile ilgili şarkı yaptı.

21.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:14
Türkücü avukat o şarkının kamu spotu olmasını istedi

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, dünyayı kasıp kavuran korona virüsü ile ilgili şarkı yaptı. Yıldırım, toplumu bilinçlendirmek için kaleme aldığını şarkının kamu spotu olmasını istedi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (41), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Albüm çıkaran ve "Ambulans" isimli şarkısına klip çeken Yıldırım, dünyada çok sayıda kişiyi tehdit eden korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından korku salan virüs ile ilgili şarkı yaptı.

Bilinen bir şarkının melodisi üzerine bu sözleri yazdığını ifade eden İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Özkan Yıldırım, "Özellikle Anadolu'da türküsever ve bu konuda çok bilgisi olmayan insanların dikkatini daha fazla çekebilmek açısından bu tür şarkılar kamu spotu olarak dağıtılabilir. Sağlık Bakanlığı çok fedakarca bu salgınla mücadele ediyor. Bu tür eserleri kamu spotu olarak değerlendirebilirlerse daha fazla insana ulaşılabilir. Şarkıyı dinleyen insanların aklında bu sözler yer ediniyor. Bu çok önemli" dedi.

İşte şarkının sözleri

Avukat Özkan Yıldırım'ın korona virüs için yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:

"Sana 'virüs' dediler, ömrümüzü yediler,

Menşein ne dedim bana 'Wuhan' dediler.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,

Sana 'virüs' diyorlar o gidiyor zoruma.

Elleri yıkayalım, maskeleri takalım,

Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,

Sana 'virüs' diyorlar, o gidiyor zoruma." - İZMİR

Kaynak: İHA

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