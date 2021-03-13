Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görüntülendi

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görüntülendi

Turkuaz rengine bürünen boğaz, kartpostallık görüntüler oluştu

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Turkuaz rengine bürünen İstanbul boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı. Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti. Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ