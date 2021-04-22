Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram biyografisi!

Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram nereli, mesleği nedir? Türkü Akbayram hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram nereli, mesleği nedir? Türkü Akbayram hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 yılında doğan Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 yılında Serdar Çınar'la evlendi. Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir.

İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.

Türkü Akbayram ile Serdar Çınar'ın nikâh törenine Onur Akın, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.

Üniversitede master yaptığı esnada 4.5 yıl evvel taşınarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Türkü Akbayram, mutluluğunu ifade ederken, Edip Akbayram ise Serdar Çınar'ı bugünden itibaren damadı değil, oğlu gibi gördüğünü söylemişti

Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019'da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirdi.

Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de 'Hiçbiri' adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde okuduktan sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahneye çıktığını anımsatan Türkü Akbayram, yıllardır babasına vokal yaptığını kaydederek, ilk single şarkısını çıkarmak için 3 yıl boyunca düşündüğünü ifade etti.

Bundan sonra kendi başına bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinin oluştuğunu aktaran Türkü Akbayram, fakat müzik piyasasına baktığı zaman içerisinde yer aldığı durumdan dolayı hep çekimser kaldığını savunarak, sonrasında beste arama yolculuğuna çıktığını ve 'Hiçbiri' ile tanıştığını anlattı.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 00:38:22. #1.15#

title