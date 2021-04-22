Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram biyografisi!

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram nereli, mesleği nedir? Türkü Akbayram hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Türkü Akbayram kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram nereli, mesleği nedir? Türkü Akbayram hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 yılında doğan Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 yılında Serdar Çınar'la evlendi. Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir.

İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.

Türkü Akbayram ile Serdar Çınar'ın nikâh törenine Onur Akın, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.

Üniversitede master yaptığı esnada 4.5 yıl evvel taşınarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Türkü Akbayram, mutluluğunu ifade ederken, Edip Akbayram ise Serdar Çınar'ı bugünden itibaren damadı değil, oğlu gibi gördüğünü söylemişti

Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019'da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirdi.

Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de 'Hiçbiri' adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde okuduktan sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahneye çıktığını anımsatan Türkü Akbayram, yıllardır babasına vokal yaptığını kaydederek, ilk single şarkısını çıkarmak için 3 yıl boyunca düşündüğünü ifade etti.

Bundan sonra kendi başına bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinin oluştuğunu aktaran Türkü Akbayram, fakat müzik piyasasına baktığı zaman içerisinde yer aldığı durumdan dolayı hep çekimser kaldığını savunarak, sonrasında beste arama yolculuğuna çıktığını ve 'Hiçbiri' ile tanıştığını anlattı.