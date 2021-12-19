Karaismailoğlu: "Teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek kolay olmadı" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek kolay olmadı"

AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı.

Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (3)

Karaismailoğlu: Teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek kolay olmadı

Karaismailoğlu: Teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek kolay olmadı

Karaismailoğlu: Teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek kolay olmadı

AA / Mutlu Erdem - Son Dakika Haberleri

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