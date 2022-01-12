Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor, koruma oranı yüzde kaç?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, "1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır." ifadeleri yer aldı. Peki, Turkovac etkili mi? Turkovac ne kadar koruyor?

TURKOVAC NE KADAR KORUYOR?

Prof. Ünal, "Açıkladığımız sonuçların analizlerinin yapıldığı tarih 27.12.2021'dir. Turkovac, 31 Ekim 2020-4 Ocak 2021 arasında Faz-1 çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur. 10 Şubat-23 Nisan arasında 300'e yakın vakada değerlendirilip Faz-3'e geçmeye hak kazandı. Kıyas ürünümüz Coronavac'tır. Bu aşıyla karşılaştırılmasına karar verildi. Bir tarafta Coronavac Faz-3 değerleri var. Öteki tarafta Turkovac var. Turkovac'ın izlem süresi 108 gün. 22 Haziran 2021'de Faz-3 için çalışmaya başladık. 4 Ağustos'ta ilk üç merkezde 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Eylül'de ara güvenlik analizi yapıldı." dedi.

"1182 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE ETKİNLİK ANALİZİMİZİ YAPTIK"

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, Kovid hikayesi ya da daha önce aşılanma hikayesi olmayan kişiler. Veri analizi yaptığımızda günlük vaka sayımız 24 binlere çıkmıştı. Şu anda 22 Haziran ile 27 Aralık tarihleri arasındaki gönüllülerin bulgularıdır. 1286 kişiye en az bir doz araştırma aşısı yaptık. Toplamda 2444 doz aşı yapmış olduk Turkovac ve Coronavac birlikte olmak üzere... 1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. Gönüllülerimizin büyük kısmı erkek. Genç de gönüllü popülasyonumuz var.

"DSÖ'NÜN STANDART ÖLÇEĞİNİ KULLANDIK"

Takip süresi toplamda 108 gün idi. Kovid 19 tanısını PCR'la doğruladığımızda vaka sayılarımız karşımıza çıktı. 1008 kişide toplam 68 Kovid-19 vakasını saptadık 27 Aralık'a kadar. Turkovac'ın en az Coronavac kadar güvenli aşı olduğunu ispat etmek amacımız. Sadece hastalanma oranını değil hastalanan gönüllülerin hastalık ciddiyetine de bakıyoruz. Bunun için kullandığımız DSÖ'nün standart ölçeği var.

"EN AZ CORONAVAC KADAR ETKİN VE GÜVENLİ"

Hastaların büyük kısmının semptom bildirmediği ya da bildirse de bağımsız şekilde hastalığı atlatan kişiler olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı Turkovac kolunda. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı, hepsi de hasar kalmadan sağlıklı şekilde taburcu olmuşlardı. Turkovac en az Coronavac kadar etkin ve güvenli bir aşıdır. Biz yan etkileri evrelendiriyoruz. 'Ne kadar ciddi?' , Hasara neden olmuş mu?' gibi ileri evre yan etki olmadığını söyleyebilirim. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı."

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