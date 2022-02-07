TURKOVAC aşısı Kırşehir ve Nevşehir'de uygulanmaya başlandı

NEVŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Nevşehir'de, yerli aşı Turkovac'ın uygulanmasına başlandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında TURKOVAC aşısı, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğinde randevu alan vatandaşlara yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sevkiyatın başlamasıyla TURKOVAC aşılarını depolarına almaya başladıklarını söyledi.

Bugünden itibaren randevu ile TURKOVAC aşısı yapıldığını vurgulayan Bulut, "Aşılarımıza yoğun ilgi var, artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bilhassa Türk aşısı gelsin diye bekleyen vatandaşlarımızı özellikle bekliyoruz ki bir an önce gelip aşılarını yaptırsınlar, bu salgından kurtulalım." dedi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş de 200 hastaya randevu verdiklerini belirterek, talebe göre bu sayıyı 500'e kadar çıkarabileceklerini, sevkiyat miktarına göre aşıları yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

TURKOVAC aşısı olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay da yerli ve milli aşının Kırşehir'de uygulanmaya başlamasıyla randevusunu aldığını ifade etti.

Omicron varyantının giderek arttığına işaret eden Balay, "Aşı Kırşehir'e gelince ben de hemen randevu alıp geldim. Eğitim Fakültesi Dekanı olarak bütün insanlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. TURKOVAC'ın dört kat daha etkili olduğunu ve yeni varyantlara karşı da koruyucu özellik taşıdığını hepimiz biliyoruz. Herkese bu aşıyı olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Nevşehir

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, acil kullanım onayı alan Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Nevşehir Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde uygulanmasına başlandı.

Vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaparak randevu alabileceklerinin belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "TURKOVAC geleneksel ve yaygın olarak kullanılan, iyi bilinen inaktif aşı türüdür. Milli aşımızı olmak için bekleyen tüm halkımızı randevularını alarak aşılarını olmak için bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi Aşı polikliniğine bekliyoruz." ifadesini kullandı.