Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın
AA / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hersanlıoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Hersanlıoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'ın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti "Atmaca", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların her birini, ayrı ayrı başarılı bulduğunu belirten Hersanlıoğlu, fotoğraflarda emeği olan tüm muhabirlere teşekkür etti.

Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Ali Çakmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title