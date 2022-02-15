Turko Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı?
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VALORANT arenasında mücadele eden Turko'nun yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
23 yaşındaki, VALORANT arenasında bizleri temsil eden Mehmet Özen'in bu zamana kadar espor sektöründen (turnuvalar) yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2020 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan Turko, bu zamana kadar oynadığı turnuvalardan toplam 17,243.15 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye espor sektöründe en çok para kazanan yetmiş birinci kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.
Turko 'nun yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde;
Kazandığı Para Kazandığı Para Kazandığı Para En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde;
Toplamda
YılSıralamaTurnuvaKazandığı Para22/08/20212.'likVCT: 3. Aşama - EMEA Challengers Playoffs3,627.12 $02/05/20213-4.'lükVCT: 2. Aşama - EMEA Challengers Playoffs 2,164.86 $19/09/20219-12.'likVCT: Masters - Berlin2,000.00 $10/07/20211.'likVCT: 3. Aşama - Challengers 11,900.72 $06/12/20203.'lükFirst Strike Türkiye1,541.76 $21/03/20213-4.'lükVCT: 1. Aşama - Masters1,500.00 $09/04/20212.'likVCT: 2. Aşama - Challengers 1 1,190.08 $28/02/20211-4.'lükVCT: 1. Aşama - Challengers 21,060.59 $15/02/20211-4.'lükVCT: 1. Aşama - Challengers 1 605.40 $30/07/20202.'likSpike Cup573.64 $
Mehmet Özen, Türkiye, Gamegar,, Haberler
Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan
Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan
Kazandığı Para202114,280.09 $12,280.09 $ | 8 Turnuva2,000.00 $ | 1 Turnuva20202,963.06 $2,963.06 $ | 5 Turnuva—
En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde;