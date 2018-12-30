Türkmen ve Tosun, Yeni Yılı Kutladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile İl Başkanı Zeki Tosun, yayımladıkları mesajlarla yeni yılı kutladı.

Türkmen, mesajında, sevinç ve hüzünlerin yanı sıra acı ve kederleriyle bir yılı daha geride bırakıp 2019'u karşılayacak olmanın heyecanı içerisinde, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, barış, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini dilediğini belirtti.

Polat Türkmen, mesajında, şunları kaydetti:

"İç ve dış mihrakların, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast etmeye çalışan hain odakların, barış ve huzurumuzu bozmaya yönelik saldırılarını en üst seviyeye taşıdığı 2018'de millet olarak barış ve kardeşliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırdık. Şer odaklarına karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdüğü bir süreçte, sevinçleri ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anılarıyla geride bıraktığımız bir yılın ardından 2019'a yeni umutlarla girmenin heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinç ve mutluluklar ise paylaştıkça artar. Yeni yılın birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve şiddetten uzak, barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi, ülkemiz ve tüm insanlığa parlak bir geleceği müjdeleyen bir yıl olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun da 2019'un Zonguldak için başarılı bir yıl olacağına inandığını ve 31 Mart 2019'da "ak belediyecilik" ile Zonguldak'ın kaderinin değişeceğini ifade etti.

Yeni yılın, Zonguldak'a, Türkiye'ye, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını dileyen Tosun, şunları ifade etti:

"Milletçe geldiğimiz noktanın kıymetini çok iyi bilmeli, gelecek nesillere ekonomik ve siyasi açıdan gelişmiş huzurlu bir ülke bırakmak için çaba göstermeliyiz. Son 15 yıldır Türkiye her alanda kaydettiği eşsiz başarılarla, ekonomide, dış politikada, demokratikleşmede gerçekleştirdiği tarihi reformlarla bugün geleceğe her zamankinden daha bir umutla bakıyor. Son günlerini idrak ettiğimiz 2018 acısıyla tatlısıyla sona eriyor. Bugünler geride bıraktığımız yılın muhasebesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. 2019 yılının öncelikle Zonguldaklı hemşehrilerime sonra tüm Türkiye'ye daha sonra da tüm İslam alemine huzur, mutluluk, barış, refah ve sağlık getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA