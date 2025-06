Türkler Çıldırmış Olmalı Filmi Detayları: Oyuncular, Konusu ve Çekim Yeri

Türkler Çıldırmış Olmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Türkler Çıldırmış Olmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film Türkiye nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılması ile başlıyor. Korsanlar işadamı için Türkiye den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de Her Türk asker doğar sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturuluyor. Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena (Zeynep Beşerler) ya düşer. Eğitimden sonra Güney Afrika ya bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler, maceradan maceraya koşarlar... Afrikalı yerli kabilenin şamanı (Kadir Çöpdemir) de onlara bu maceralarında yardımcı olur. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden (Erdal Tosun), Türk işadamı Fahri Bayer in (Levent Özdilek) ve eşi Şenay Bayer in (Oya Aydoğan) kızları Tuğçe ye (Tuğba Ünsal) aşık olur.



TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Peker Açıkalın - Kadir

Erdal Tosun - Abdul

Erdem Akakçe - Laz Mahmut

Oya Aydoğan - Şenay

Önder Açıkbaş - Şahin

Tuba Ünsal - Tuğçe

Ruhi Sarı - Mahsun

Timur Acar - Recep

Durul Bazan - Ercüment

Burhan Öçal - Albay

Zeynep Beşerler - Yüzbaşı

Kadir Çöpdemir - Şaman İsmail

Levent Özdilek - Fahri

Levent Ülgen - Konuk Oyuncu

İbrahim Yakut - Konuk Oyuncu

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

4 milyon dolarlık bir bütçe ayrılan film için Bahçeköy'e Afrikalı bir yerli köyü ve Somalili bir korsan şehri kuruldu. Yerli köyünün orijinaline çok yakın olabilmesi için her detay düşünüldü ve tasarımı Kenyalı bir sanat ekibinin danışmanlığında yürütüldü.