'Türkiyem' kampanyasına koyunlarını bağışladılar 'Türkiyem' kampanyasına koyunlarını bağışladılar Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki çiftçi, 'Biz bize Türkiyem' kampanyasına iki koyununu bağışladı.

'Türkiyem' kampanyasına koyunlarını bağışladılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki çiftçi, 'Biz bize Türkiyem' kampanyasına iki koyununu bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her taraftan destek çığ gibi büyüyor. Malkara'nın Mestanlar Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Sabri Çetin ve Ramazan Durmaz, çağrıya kulak verdi ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun bağışladı.

150 koyunum feda olsun

Koyununu bağışlayan Ramazan Durmaz, "Cumhurbaşkanımızın çağrılarına kulak verdik. Cumhurbaşkanıma, Sağlık Bakanıma ve sağlık çalışanlarımıza kolaylık diliyorum. 150 koyunum var, yeri gelirse yüz ellisi de feda olsun" dedi.

Devletimiz vermişti, devletimize hediye ettik

Cumhurbaşkanına duyduğu sevgiyi dile getiren Sabri Çetin'in eşi Seviye Çetin de, "Bize bu koyunu devletimiz vermişti. Biz de devletimize hediye ettik. Herkesin bu kampanyaya katılmasını isteriz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kurban oluruz biz ona" diye konuştu.

Kaynak: İHA