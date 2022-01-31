Türkiye'yi ve Yunanistan'ı Değiştiren Anlaşma: Mübadele - Haberler
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Türkiye'yi ve Yunanistan'ı Değiştiren Anlaşma: Mübadele

DailyMotion.com - Güncel
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Mübadele ile ilgili bilimsel araştırmaların Türkiye'deki öncülerinden 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, VOA Türkçe'ye Mübadele Anlaşması'na niçin ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Mübadele ile ilgili bilimsel araştırmaların Türkiye'deki öncülerinden 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, VOA Türkçe'ye Mübadele Anlaşması'na niçin ihtiyaç duyulduğunu anlattı

DailyMotion.com - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Mübadele, Türkiye, Eylül, Güncel, Haber

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