Türkiye'yi ve Yunanistan'ı Değiştiren Anlaşma: Mübadele

Mübadele ile ilgili bilimsel araştırmaların Türkiye'deki öncülerinden 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, VOA Türkçe'ye Mübadele Anlaşması'na niçin ihtiyaç duyulduğunu anlattı

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