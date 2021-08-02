Türkiye alevlere teslim olurken, Psikolog İrem Oturaklıoğlu sosyal medyayı ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye alevlere teslim olurken, Psikolog İrem Oturaklıoğlu sosyal medyayı ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Haberler.com Özel

Türkiye günlerdir yangınla mücadele ederken, Haberler.com'un YouTube kanalında konuk olan Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu bu süreçte sosyal medyada yapılan paylaşımları değerlendirdi. Kimi kullanıcıların çaresizlik duygusuyla paylaşımlarda bulunurken, kimilerinin de alevlere teslim olan Bodrum'da şezlonga uzanıp limonatasını içmeye devam ettiğini söyleyen Oturaklıoğlu, bunun altında yatan duygusal nedenlere değindi.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtlayan Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu, ülkemizi günlerdir esir alan orman yangınlarının sosyal medyaya yansımasını değerlendirdi.

Türkiye'yi alevler esir alırken, Psikolog İrem Oturaklıoğlu sosyal medyayı ele aldı: Bir tarafın içi yanarken, bir taraf limonatayla serinliyor
Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu

''SOSYAL MEDYADA KULLANILAN DİL ÇOK ÖNEMLİ''

Yaşadığımız bu zorlu süreçte, sosyal medyada kullanmamız gereken dilin çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Kl. Psk. İrem Oturaklıoğlu, bazı kullanıcıların yaşadığı acıyla duygusal paylaşımlarda bulunurken, bazılarının ise bunları görmezden gelip günlük hayatına devam ettiğine dikkat çekti.

MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonrasında insanların neden sosyal medyada tepkisiz kaldığına yönelik merak edilenleri anlatan Oturaklıoğlu; çaresiz hissetme duygusunda olanlar neler yapmalı? Kaygı neden oluşur? gibi merak edilen soruları yanıtladı.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye alevlere teslim olurken, Psikolog İrem Oturaklıoğlu sosyal medyayı ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Seda Sayan Tuğba Özay Demet Akalın
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Burak Elmas Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye alevlere teslim olurken, Psikolog İrem Oturaklıoğlu sosyal medyayı ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:19:36. #1.15#

title