Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre kaldığı Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Vatandaşlar, Bebek'te gördükleri Ilıcalı'yla selfie çekilmek için ilgi gösterirken ünlü televizyoncu ise sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Survivor programı çekimleri için her yıl olduğu gibi Dominik'e giden ancak koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bu ülkede kalan Acun Ilıcalı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü. BEBEK'TE SEVGİ SELİ Bugün İstanbul Bebek sahilinde Acun Ilıcalı'yı gören vatandaşlar ünlü televizyoncuyla selfie çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ilıcalı ise koronavirüs nedeniyle hayranlarına sık sık "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.