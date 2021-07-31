Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti
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Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarıyla ilgili haberi ekran başındakilere aktaran Azeri spiker, "Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir" ifadelerini kullandı. Azeri spikerin videosu sosyal medyada da gündem oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını sonrası birçok ilimizden benzer haberler gelmeye başladı. Türkiye, yangınlara karşı tek yürek olmuşken en anlamlı destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yangınlarla mücadele için Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini açıkladı.

"TÜRKİYE BİZİM EVİMİZDİR"

Konuyla ilgili gelişmeleri ekran başındakilere aktaran Azerbaycan kanallarında birinde ise Azeri spikerin söyledikleri deyim yerindeyse tüyleri diken diken etti. Spiker Lale Azertaş, Türkiye'ye gönderilecek desteğin haberini "Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz. Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var" ifadelerini kullandı.

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYE'M"

Açıklamasının devamında "Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiye'm" diyen spiker, şöyle devam etti: "Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiye'm. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye'm."

Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti
Erdoğan: '(Yangınla mücadele) Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek.'
Erdoğan: "(Yangınla mücadele) Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek."
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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