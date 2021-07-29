Türkiye voleybol puan durumu! Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?

Tokyo Olimpiyatları'na dair detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Türkiye'yi temsil eden Filenin Sultanları, mücadeleleriyle büyük beğeni topladı. B grubunda yer alan Filenin Sultanları kaçıncı sırada?

Türkiye voleybol puan durumu! başlığı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Filenin Sultanları, B Grubu ilk maçında Çin'i set vermeden devirirken ikinci karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaştı. Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?

İTALYA'YA KARŞI MAĞLUP OLDU

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan milliler, Bosetti, Pietrini, Fahr ve Egonu'nun skorer oyununu savunmakta zorlandı. Oyuna sonradan giren Meryem Boz'un etkili sayılarıyla toparlanan milliler, 19-12'den geri geldi ve farkı 19-18'de 1'e indirdi. Çaprazda Egonu'nun sayılarını engelleyemeyen milliler, beraberliği sağlayamadı. A Milli Takım, ilk seti 25-22 kaybetti.

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU | 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

İtalya, 9 puan ABD, 6 puan Türkiye, 3 puan ROC, 3 puan Çin, 0 puan Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.