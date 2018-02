Türkiye ve İngiltere Kadın Platformları "Kadına Şiddete Hayır" Kampanyası Başlattı

– Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve sivil toplum çalışanı Muharrem Dayanç'ın önderliğinde kurulan "Biz Dünyayız" Platformu ile İngiltere Kadın Platformu, kadın ve kızlara şiddete hayır kampanyası başlattı.

Tunç Soyer ve Muharrem Dayanç'ın "kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddete hayır" proje kapsamında Türkiye'den 34 kişilik bir heyet Birleşik Krallık başkenti Londra'ya geldi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan heyet Londra temaslarına dün ilk olarak Birleşik Krallık Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'i ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi sundular. Ardından heyet, Birleşik Krallık KKTC Temsilciliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Zehra Başaran ile görüştü.

Birleşik Krallık Kadın Platformu (Women's Platform UK) Başkanı Nilgün Yıldırım, "Kadına şiddete ve aile içi şiddete sayısız etkinlik ve kampanyayla, bu kez de Muharrem Dayanç'ın üstlendiği bu girişimle "Biz Dünyayız (We Are the 'World)"dayanışmasıyla şiddete hayır diyoruz" dedi.

Şiddete hayır projesine destek veren Büyükelçi Zehra Başaran'a heyet adına Muharrem Dayanç tarafından beyaz kurdele takıldı ve ayrıca bir de şükran sertifikası takdim edildi.

Büyükelçi, Zehra Başaran, tarih boyunca yaşamın her alanında kadının önemini ve katkısını belirterek, hiç bir toplumun kadınsız ve erkeksiz var olamayacağını ve çağdaş, modern bir gelişme gösteremeyeceğini vurguladı.

Türkiye'de ve farklı ülkelerde konuyla ilgili açık oturum ve paneller düzenlemeyi planlayan, "Biz Dünyayız" Grubu, bugün Enfield Belediyesi'nde temaslarda bulunacak.

Barones Meral Ece Hussein'in daveti eşliğinde House of Lords'da, 21 Şubat'ta da konuyla ilgili bir açık oturum düzenlenecek ve 23 Şubat'ta yine kadına ve kız çocuklarına uygulanan şiddete hayır kampanyası kapsamında Greater London Authority'de bir toplantı ve briefing gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı) - Londra