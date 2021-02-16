Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2021

16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:57

Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!

Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!

Kendisine saldıranların tahliye edilmesine tepki gösteren Selçuk Özdağ: Tuz koktu

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı çok hızlı

Selahattin Demirtaş: Seçimin 2023'e kalmayacağını düşünüyorum

CHP'li Özel'den AKP'li Özkan'a "Yeniden Kuruluş Anayasası" tepkisi: Cumhuriyet'i yıkamayacaksınız

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Siz Cumhurbaşkanı'sınız, AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya

Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır, kimsenin tereddütü olmasın

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'tablet' yanıtı: Hizmetlerimi takip ediyor, müteşekkirim

Meteoroloji İstanbul için tipi tahmininde bulundu; sıcaklık eksi 3'e düşecek!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2021

Kaynak: DailyMotion.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2021 - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 13:07:16. #1.16#
title