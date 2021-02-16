Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2021
Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!
Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!
Kendisine saldıranların tahliye edilmesine tepki gösteren Selçuk Özdağ: Tuz koktu
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Kaynak: DailyMotion.com