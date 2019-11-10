Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor

10.11.2019 08:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:07

Hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti. Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir, Dolmabahçe Sarayı ve Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılacak.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ANMA TÖRENLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Anıtkabir'de ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenlerine katılacak. TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında, Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni yapılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.

Kaynak: AA