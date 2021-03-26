Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Toplantısı yapıldı
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Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Toplantısı yapıldı

Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasında iş birliği fırsatları müzakere edildi.

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Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasında iş birliği fırsatları müzakere edildi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi 2. Toplantısı'nın, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Türkmen-Türk Bankası Genel Müdürü Kazım Gündoğar ile iş adamları katıldı.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dövletgeldi Recepov, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taçmurad Gurdov da toplantıda yer aldı.

Toplantıda, Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası 6. Ekonomik Komisyon (HEK) Toplantısı'nda gündeme sunulacak konular konuşuldu.

Türkiye ile Türkmenistan arasında karşılıklı ticaretin artırılması, tarım, inşaat, enerji, sağlık alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların müzakere edildiği toplantıda, enerji, ulaşım ve lojistik alanlarında iş forumlarının gerçekleştirilmesi önerildi.

Toplantıda, Türkmenistan'ın önemli ihracat kalemlerinden petrol ve doğal gaz ürünlerinin satış kanallarının çeşitlendirilmesini sağlamak için çok taraflı iş birliğinin tesisi amacıyla 2021 yılında İstanbul'da forum düzenlenmesi de gündeme geldi.

Katılımcılar, Türkmenistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü mekanizması kullanılarak Azerbaycan ve Türkmenistan enerji kaynaklarının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan çalışmalara desteklerini ifade etti.

Toplantıda, Türkmenistan İş Konseyi organizasyonunda yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi, tarım, inşaat, sağlık ve su kullanımı alanlarında karşılıklı ziyaretlerin yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

İki ülke arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yol haritasının belirlenmesi konusunda da mutabık kalan katılımcılar, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesini ve bankacılık alanında iş birliği yapılmasını da müzakere etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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