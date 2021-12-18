Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak 30 işçi kura çekimi ile belirlendi

ZONGULDAK - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'ne alınacak 30 nitelikli işçi alımı için kura çekimi yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu alınacak 30 nitelikli işçi alımı için kura çekimi Kozlu Müessesesi'nde yapıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuran 3 bin 74 kişi heyecanlı kura çekimini takip etti. Kura çekimine katılım fazla olmazken Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti. Kozlu noteri tarafından çekilen kurada asiller sonra üç katı yedek asil olarak çekilerek belirlendi.

Kura çekiminde Bobin Sarma İşçisi Ogün Bebek, Ağaç İşleri Teknisyeni Mesut Akarsu, Talaşlı İmalat Sanatı ve Montaj Elemanı Hakan Güneş, Murat Yıldırım, Umut Kocaeli, Volkan Gökgöz, Mekanize-pres işçisi Emirkan Uslu, Onur Özdemir, Yasin Topçu, Suat Ülgü, Onurcan Burgucu, Batuhan Siyah, Caner Sarı, Muhammet Utku Akyol, Tolga Can Kahraman, Kaan Sarıöz, Eyüp Cem Saydam, Ömer Ayhan, Süleyman Sonuncu, Kaynakçı: Emre Atabay, Hüseyin Bayramcı, Doğancan Önmen, İlhan Tatoğlu, Serkan Cıbır, Yasin Hancı, Hasan Güler, Sezer Arı, Uğur Ergün, Feyyaz Yavuz, Mustafa Aksu olarak belirlendi.