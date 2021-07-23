Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu "Dünya Boğulmayı Önleme Günü"ne özel etkinlikler düzenleyecek
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu "Dünya Boğulmayı Önleme Günü"ne özel etkinlikler düzenleyecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 'Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne özel etkinlikler düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Güncel

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), "25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerinde özel etkinlikler düzenleyecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), "25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerinde özel etkinlikler düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "Dünya Boğulmayı Önleme Günü" kapsamında, suda boğulmaların küresel çapta önlenebilmesine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Ülkemizde her yıl ortalama 900 vatandaşımız suda boğulma sonunda hayatını kaybediyor. Sahillerimiz, akarsularımız ve göllerimizde her yıl yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği suda boğulma vakaları, önlenebilir. Ülkemizde kazaya bağlı ölümlerde trafik kazalarından sonra boğulmaya bağlı ölümler ikinci sırada. Unutmayalım, suda boğulma, sessiz ve gizli bir katil. Tüm dünyada yüz binlerce insan suda son nefesini veriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 10 yılda yaklaşık 2,5 milyon insan önlenebilir bir kaza sonunda hayatını kaybetti. Dünyada her yıl 236 bin, Avrupa'da ise 23 bin insan boğularak ölüyor. Ülkemiz, boğulmaya bağlı ölümlerde 28 Avrupa ülkesi arasında 21. sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Uluslararası Avrupa Cankurtarma Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özen, BM'nin kararının boğulmalara karşı farkındalık oluşturacağının altını çizerek, "Dünya kamuoyunun yeterince gündemine gelmeyen, dolayısıyla yeterince bilincin oluşmadığı suda boğulmayı önleyebilmek için Birleşmiş Milletler, nisan ayında çok önemli bir karar aldı. Küresel ölçekte artık her yıl 25 Temmuz'u Dünya Boğulmayı Önleme Günü olarak kutlayacağız. Federasyonumuz, uluslararası talimatlara uygun olarak ülkemizdeki cankurtaran eğitim ve yetkilendirmesini yapmaktadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde 24 cankurtarma merkezimiz var. Bugüne kadar 66 bin cankurtaran yetiştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müzün desteğiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, kültür ve turizm il müdürlükleri ve TURÇEV ile gerekli denetim ve güvenlik önlemleri konusunda iş birliği halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin Özen, federasyon olarak gerçekleştirecekleri etkinlikleri şöyle sıraladı:

"Dünya Boğulmayı Önleme Günü için 25 Temmuz'da Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de sahillerde insanları boğulmaya karşı uyarmak, önlemleri anlatmak ve farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinliğimiz olacak. Yerel yönetimlerin desteğiyle altın cankurtaranlarımızdan Bedri Sincar, Bodrum Kumbahçe Plajı'nda; Adnan Büyük, Antalya Sarısu Plajı'nda stant açarak halkı bilgilendirecek. Kurtarma tatbikatları gerçekleştirilecek. Yine altın cankurtaranımız Hayrettin Hayri Tokmakçı, boğulmalara dikkat çekmek için son derece dikkat çekici bir video hazırladı. Gümüş cankurtaran eğitmenimiz Yusuf Serdar Aldanmaz, Sakarya Karasu Plajı'nda stant açarak boğulmalara karşı halkı bilgilendirecek. Her yaştaki insan ve ülkemizdeki ilgili her kuruluşla el birliğiyle çalışıp boğulmaları en aza indirebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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