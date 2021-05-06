Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi

Van'ın sınır köylerine yürüyerek Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı iddia edilen mültecilerin görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Görüntülerde yüzden fazla mültecinin sınıra doğru yürüdüğü, ancak askerleri görünce koşarak geri gittiği görülüyor.

Sosyal medya yayılan bir video ülke gündemine oturdu. Gazeteci Ruşen Takva, sosyal medya üzerinden yüzlerce mültecinin koşarak Türkiye sınırına doğru geldiğini iddia etti. İddiaya göre,yüzden fazla mülteci, Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapıyor. Ancak askerleri gören mülteciler koşarak geri dönüyor.

"YAKALANMAMAK İÇİN SINIRA DOĞRU KAÇIYORLAR"

Ruşen Takva, Twitter üzerinden paylaştığı görünlerde"Yüzden fazla mülteci, Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Türk askerleri bu kez geri gönderdi ancak her gün binden fazla mülteci, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapıyor ve saatlerce yürüyerek kent merkezlerine ulaşıyor. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu yüzlerce mülteci, askerlere yakalanmamak için sınıra doğru kaçıyorlar." ifadelerine yer verdi.