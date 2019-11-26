26.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:35

Türkiye Şehitlerini Anıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan ve Er Ahmet törenle anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hasan (Yozgat) ve Er Ahmet (Sivas); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.

Kaynak: İHA