Türkiye Rusya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
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Türkiye Rusya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Rusya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
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Türkiye ve Rusya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Rusya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ve Rusya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Rusya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Rusya Maçı, 18 Haziran Cuma günü oynanacak. Türkiye-Rusya Maçı, saat 20:00 başlayacak.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

NTV, Digiturk 41, D Smart 31, Kablo TV 46, Tivibu 56, Turkcell TV+ 51, Fil Box 50, Vodafone TV 41 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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