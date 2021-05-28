Türkiye Pist Şampiyonası, İzmir'de COVID19 önlemleri alınarak seyircisiz
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Türkiye Pist Şampiyonası, İzmir'de COVID19 önlemleri alınarak seyircisiz

Türkiye Pist Şampiyonası, İzmir'de COVID19 önlemleri alınarak seyircisiz
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayağında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Yamaha R25 Kadınlar Kupası, SS300 ve 125 SP sınıflarında yarışlar yapılacak.

İzmir Ülkü Park Pisti'nde pilotlar, rakiplerinin önünde damalı bayrağı ilk sırada tamamlamanın mücadelesini verecek.

28 Mayıs Cuma günü yapılacak teknik kontrollerin ardından, 29 Mayıs Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarına geçilecek. 29 Mayıs Pazar günü ise sporcular 10 farklı sınıfta kupa için gridlere dizilecek.

Kadınlar piste çıkıyor!

Kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Dünya Supersport Şampiyonu ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Yamaha Motor Türkiye işbirliği ile düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'nın ilki İzmir'de gerçekleşecek. R25 Kadınlar Kupası, 30 Mayıs Pazar günü saat 11.15'te başlayacak. Ödül töreni saat 15.00'te yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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