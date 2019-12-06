: 'Türkiye Panik Halinde Sert Önlemler Alıyor'

06.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:46

Prof. Dr. Murat Erdoğan, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, teklifteki yasal düzenlemeler ile Türkiye'nin öncelikle "düzensiz göç" ile mücadeleyi amaçladığını dolayısıyla da Afganlar, Iraklılar gibi yabancılara yönelik yeni zorlayıcı tedbirleri gündeme aldığını söyledi.

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